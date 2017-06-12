Трагедия в Вильянди: подозреваемый в убийстве 17-летней девушки взят под стражу

В понедельник вечером Тартуский уездный суд постановил взять под стражу на время досудебного расследования подозреваемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой было обнаружено в субботу на окраине Вильянди.

Окружной прокурор Мерике Тикк, ознакомившись с первоначальными результатами вскрытия тела, ходатайствовала о взятии 21-летнего подозреваемого под стражу, передает пресс-служба Лыунаской прокуратуры.

"Результаты экспертизы говорят о том, что смерть девушки была насильственной, - сказала Тикк. - Исходя из этого мы и представили в суд соответствующее ходатайство, которое суд удовлетворил".

По первоначальной оценке проводившего вскрытие судебного врача есть основание считать, что смерть потерпевшей наступила в ночь на субботу, и причиной смерти было удушье.

В субботу около 12.30 случайные прохожие обнаружили около тропы здоровья возле базы отдыха на Вильяндиском озере труп 17-летней девушки.

В ночь на воскресенье полицейские задержали в Ляэне-Вирумаа 21-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве. К настоящему моменту он сознался в содеянном.