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"АК": арестованы принадлежащие министру финансов Тоомасу Тынисте два объекта недвижимости ({{commentsTotal}})

Тоомас Тынисте.
Тоомас Тынисте. Автор: valitsus.ee
Эстония
Эстония
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По данным "Актуальной камеры", суд по просьбе прокуратуры арестовал два объекта недвижимости, принадлежащих новоиспеченному министру финансов Тоомасу Тынисте. Эти объекты были отремонтированы на полученные путем мошенничества деньги от Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA). Сам Тынисте не является подозреваемым по этому уголовному делу.

Подозреваемым по уголовному делу проходит бизнес-партнер Тынисте Эрик Нигола, который является также братом супруги нового главы минфина - Ингрид Тынисте, передает новостной портал ERR.

Досудебное расследование по этому делу еще не доведено до конца, поэтому прокуратура дала лишь краткий комментарий.

"Эрика Нигола подозревают в мошенничестве с льготами, которое состоит в том, что у Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) обманным путем выманили почти полмиллиона евро", - сказала госпрокурор Эве Олеск.

Прокурор пояснил, что на полученные путем мошенничества деньги были отремонтированы принадлежащие акционерному обществу Тоомаса Тынисте объекты недвижимости. Сам Тынисте подозреваемым не является. Олеск уточнила, что принадлежащее Тынисте акционерное общество в рамках уголовного дела признано третьим лицом.

Тынисте: это достойный сожаления случай

В письменном комментарии "Актуальной камере" Тынисте сказал, что из-за этой достойной сожаления истории он получил значительный ущерб и нервотрепку.

"В моих интересах всегда было, чтобы правоохранительные органы выяснили бы правду. Во имя этого я всегда готов к сотрудничеству с правоохранительными органами", - отметил Тынисте.

Редактор: Виктор Сольц

тоомас тынисте


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