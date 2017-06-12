Михаил Корб утвержден генсеком Центристской партии

Бывший министр государственного управления Михаил Корб, который в конце мая был вынужден подать в отставку из-за комментариев по поводу членства Эстонии в НАТО, стал генеральным секретарем Центристской партии.

На состоявшемся в понедельник заседании правления Центристской партии по предложению председателя партии Юри Ратаса генеральным секретарем был утвержден Михаил Корб.

Прежний генсек центристов Яак Ааб сменил Корба, который вернулся в Рийгикогу, на посту министра госуправления.

Корб входит в Центристскую партию с 2002 года.

По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, в пользу кандидатуры Михаила Корба говорит его большой опыт работы.

Корб принял решение подать в отставку из-за своих комментариев по поводу членства Эстонии в НАТО. 24 мая издание Lääne Elu сообщило, что на состоявшейся за день до этого встрече с русскоязычными ветеранами в Хаапсалу Корб сказал, что он не поддерживает членство Эстонии в НАТО.

После появления этой публикации Корб разослал заявление о том, что он полностью поддерживает членство Эстонии в Североатлантическом альянсе. Однако к тому времени отставки министра потребовали входящие в правительственную коалицию "Союз Отечества и Res Publica" и Социал-демократическая партия, а также все оппозиционные партии.