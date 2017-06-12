Более 70% выпускников программы "Молодежь в школу" продолжили работать в сфере образования ({{commentsTotal}})
Более 70 процентов выпускников программы "Молодёжь в школу" связали свою дальнейшую карьеру со сферой образования - следует из магистерской работы, недавно защищённой в Тартуском университете. Как отмечает автор исследования, участники программы часто занимаются дополнительной деятельностью по развитию преподавания своего предмета. Подробности передаёт тартуский корреспондент Владислав Лушин.