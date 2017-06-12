ФОТО и ВИДЕО: выигравшие "Ралли Сардинии" Тянак и Ярвеоя прибыли в Эстонию

В понедельник, 12 июня, в Таллиннском аэропорту встречали победителей этапа чемпионата мира по ралли. Эстонский экипаж команды M-Sport специально на несколько дней вернулся домой, чтобы отметить историческое достижение.

Пилот Отт Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя были встречены цветами, песнями и памятными подарками от друзей, близких и руководителей Эстонского олимпийского комитета, передает "Актуальная камера".

На родине герои "Ралли Сардинии" пробудут всего два дня и уже в среду отправятся в Польшу, где будут готовиться к следующему этапу чемпионату мира.

"Я думаю, что один пилот со штурманом не смогут выиграть весь этап чемпионата мира. Это прежде всего заслуга всей команды, в том числе и техников, которые работали все эти дни. Машина сама не поедет", - отметил Тянак.

В последний раз эстонские автогонщики добивались побед 13 лет назад.

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