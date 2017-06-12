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Сборная Эстонии по волейболу продолжает борьбу за выход во второй дивизион Мировой лиги ({{commentsTotal}})

Спорт
Спорт
Алексей Маргиев

Сборная Эстонии по волейболу пробилась в "Финал четырех" третьего дивизиона Мировой лиги. Этого успеха команда добилась, одержав три победы на домашнем этапе турнира. В последнем поединке хозяева в таллиннском спортхолле "Калев" переиграли греков.

Перед последним туром группового раунда третьего дивизиона Мировой лиги турнирная ситуация сложилась так, что сборной Эстонии для исторического выхода в "Финал четырех" было необходимо в матче с греками набрать хотя бы 1 очко, передает "Актуальная камера".

Греция же подошла к этому поединку в качестве главного аутсайдера турнира. И убедительная победа хозяев в первой партии предвещала их легкий успех во встрече. Однако гости показали зубы. Они выиграли следующие две партии и поставили выход сборной Эстонии в "Финал четырех" под сомнение.

И в этот сложный момент команда Георге Крецу подтвердила, что не зря входит в элиту европейского волейбола. Хозяева уверенно выиграли и четвертую, и пятую партии, а с ними и весь поединок.

Победа позволила сборной Эстонии занять третье место в своём дивизионе и выйти в финал четырёх. Этот мини-турнир будет сыгран в Мексике, и только его победитель получит путевку во второй дивизион Мировой лиги на следующий сезон.

17 июня в полуфинале Эстония встретится с хозяевами, мексиканцами. В другом матче сойдутся будущие конкуренты Эстонии в борьбе за последнее европейское место на чемпионат мира - сборные Германии и Испании.

А 18 июня победители полуфиналов определят сильнейшую команду третьего дивизиона Мировой лиги в финальном противостоянии.

Редактор: Виктор Сольц

сборная эстонии по волейболугеорге крецу


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