Во вторник дожди, +13..+17

В первой половине ночи - небольшая или переменная облачность, без существенных осадков. Во второй половине ночи облачность увеличится. На островах и местами на континенте пойдет дождь. Ветер юго-западный, западный 5-11 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Днем преимущественно облачно. Пройдут дожди, во многих местах гроза. Во второй половине дня облачность начнет рассеиваться и дожди ослабеют. Ветер северный, северо-западный, 5-11 м/с, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 13..17°C.