Актуальная камера 12.06.2017 (20:30)

В понедельник, 12 июня, Харьюский уездный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению в коррупции бывшего лидера Центристской партии, отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара.
В понедельник, 12 июня, должностую присягу в Рийгикогу принесли четыре новых члена правительства - министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия), министр обороны Юри Луйк, министр окружающей среды Сийм Кийслер и министр финансов Тоомас Тынисте (все - партия "Союз Отечества и Res Publica").
Обострившийся конфликт между Катаром и Саудовской Аравией, которая вместе с рядом других стран неожиданно обрушилась с резкой критикой на соседнюю суннитскую монархию и ввела против нее жесткие санкции, наглядно продемонстрировал трещины в антииранском альянсе, а также то, как меняющаяся ситуация в Сирии и Ираке перекраивает политические расклады в регионе.