Глава Пентагона шокирован низкой боеготовностью армии США

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил на слушаниях в конгрессе, что он шокирован низкой боеготовностью американской армии.

Вечером в понедельник Мэттис выступил на слушаниях в комитете палаты представителей по вооруженным силам, где обсуждался американский оборонный бюджет на 2018 год, передает во вторник Би-би-си.

Глава Пентагона заявил, что вооруженные силы США нуждаются в стабильном финансировании. "Ни один враг не навредил нашей боеготовности так, как сокращение расходов", - сказал Мэттис.

"Я ушел из армии через три месяца после того, как секвестр вступил в силу. Через четыре года я вернулся в министерство - и был шокирован тем, что я увидел относительно нашей готовности воевать", - заявил министр.

По его словам, для исправления ситуации вооруженным силам США понадобятся годы стабильного финансирования.

Отвечая на вопрос о России, Мэттис заявил, что президент Владимир Путин выбрал для Москвы роль стратегического соперника.

"В настоящее время я не вижу никаких признаков того, что Путин хочет иметь с нами хорошие отношения", - сказал глава Пентагона.

На слушаниях также выступил председатель объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд. Он заявил, что пять крупнейших вызовов для США в настоящее время - это Россия, Китай, Иран, КНДР и экстремистские организации.