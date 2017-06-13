Глава МИД Эстонии отправился из Баку в Ереван

Во вторник, 13 июня, министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер пребывает с визитом в Армению.

Об этом сообщает служба новостей "Радио 4", отмечая, что в ходе визита Миксер встретится с президентом страны Сержом Саркисяном, премьер-министром Кареном Карапетяном, главой армянского МИД Эдвардом Налбандяном и спикером парламента Арой Баблояном.

Как ожидается, в центре внимания будут взаимоотношения Армении и Европейского союза, а также двусторонние армяно-эстонские отношения. Кроме того, будут обсуждаться актуальные события и вызовы в регионе. Также Свен Миксер намерен встретиться со студентами армянской дипломатической академии.

Накануне Свен Миксер посетил с визитом Азербайджан.