Корб, Померанц, Цахкна и Сестер вернулись в Рийгикогу ({{commentsTotal}})
Во вторник, 13 июня, лишившиеся постов в правительстве Михаил Корб (Центристская партия), Марко Померанц, Маргус Цахкна и Свен Сестер (все трое - члены IRL) возвращаются в Рийгикогу.
Михаил Корб занимал в правительстве Юри Ратаса пост министра государственного управления. Из-за его возвращения в парламент Рийгикогу пришлось покинуть замещающему депутату Марко Шорину.
Для бывшего министра окружающей среды Марко Померанца кресло в парламенте освободил Эйнар Валлбаум, экс-главе оборонного ведомства Маргусу Цакхна место в Рийгикогу уступил Калле Муули.
Бывший министр финансов Свен Сестер, который по итогам парламентских выборов 2015 года остался без мандата, попал в Рийгикогу как замещающий депутат - он заменил ставшего новым министром окружающей среды Сийма Валмара Кийслера.
Редактор: Сергей Михайлов