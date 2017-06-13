rus.err.ee

Здание универмага Tallinna Kaubamaja снесут ({{commentsTotal}})

Дом торговли будет снесен.
Дом торговли будет снесен. Автор: ERR
Эстония
Эстония

Здание столичного универмага Tallinna Kaubamaja, построенное в 1960 году пойдет под снос, поскольку на его месте в будущем появится абсолютно новое здание торгового центра.

Об этом во вторник, 13 июня, сообщает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Eesti Päevaleht.

При этом, по словам руководителя Tallinna Kaubamaja Рауля Пуусеппа, о старом здании сожалеть не стоит, поскольку всему свое время - и даже площади, на которой был построен Таллиннский универмаг в 60-е годы, уже не существует.

Как рассказала президент Союза архитекторов Катрин Коови, возможность сохранения старого здания обсуждалась, однако в итоге от нее было решено отказаться.

Накануне rus.err.ee написал о том, что в скором времени должен состояться архитектурный конкурс на проект нового здания, однако когда начнется само строительство - пока неизвестно.

Редактор: Сергей Михайлов

kaubamajaдом под сносновые планы


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Полицейское оцепление у станции Унтерферинг в пригороде Мюнхена.Полицейское оцепление у станции Унтерферинг в пригороде Мюнхена.
При стрельбе в Мюнхене пострадали несколько человек
Рейтинг канала "РТР-Планета" сейчас на подъеме.Рейтинг канала "РТР-Планета" сейчас на подъеме.
"РТР-планета" сместил ПБК с лидерской позиции в эфирном рейтинге, ETV+ существенно вырос
Участник несанкционированной акции протеста в Санкт-Петербурге.Участник несанкционированной акции протеста в Санкт-Петербурге.
Акции протеста в РФ: более тысячи задержанных, два уголовных дела за нападение на полицейских
Строительство трамвайного туннеля в Юлемисте завершено.Строительство трамвайного туннеля в Юлемисте завершено.
Строительство трамвайного туннеля в Юлемисте завершено
Обновлено: 11:51 
В результате инцидента пассажирка автобуса попала в больницу.В результате инцидента пассажирка автобуса попала в больницу.
Водитель городского автобуса выплатит пострадавшей пассажирке 2700 евро
Аудитория ETV+ медленно, но растет.Аудитория ETV+ медленно, но растет.
Важным источником информации телеканал ETV+ считают 43% русскоязычных жителей

В ходе проведенного весной 2015 года мониторинга интеграции 68% русскоязычных жителей Эстонии считали важным создание телеканала ETV+. Сейчас не все эти люди считают этот канал важным источником информации. Так думают лишь 43%, а считают ETV+ внушающим доверие и вовсе 40% русскоязычных респондентов, следует из представленного в понедельник мониторинга интеграции.

Джеймс Мэттис (в центре) во время визита в Литву в мае 2017 года.Джеймс Мэттис (в центре) во время визита в Литву в мае 2017 года.
Глава Пентагона шокирован низкой боеготовностью армии США
Работа художника из Мексики Фарида Руеда, который разрисует детский сад в Вильянди.Работа художника из Мексики Фарида Руеда, который разрисует детский сад в Вильянди.
В Нарве в рамках фестиваля Stencibility Дом народов украсят настенным рисунком
Обновлено: 09:10 
В Кохтла-Ярве установили странные дорожные знаки.В Кохтла-Ярве установили странные дорожные знаки.
Парковка для НЛО: в Кохтла-Ярве установили странные дорожные знаки
ЭСТОНИЯ
От удара кулаком можно и погибнуть.От удара кулаком можно и погибнуть.
Убивший подростка ударом кулака получил 4 года тюрьмы

Тартуский уездный суд во вторник, 13 июня, приговорил к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы Мати Кеэми (56), который был признан виновным в убийстве 16-летнего подростка.

На паромах между Таллинном и Хельсинки и Стокгольмом у пассажиров будут проверять документы.На паромах между Таллинном и Хельсинки и Стокгольмом у пассажиров будут проверять документы.
У пассажиров паромов с 15 июня в портах Хельсинки и Стокгольма начнут проверять документы
Калев Кангур.Калев Кангур.
Виновный в коррупции экс-глава Земельного департамента не сумел отсудить зарплату у государства
Полиция ищет грабителя.Полиция ищет грабителя.
Полиция просит помощи в поиске вооруженного грабителя
Зал заседаний Рийгикогу.Зал заседаний Рийгикогу.
Рийгикогу обсудит законопроект о гендерном равноправии в избирательных списках
Дом торговли будет снесен.Дом торговли будет снесен.
Здание универмага Tallinna Kaubamaja снесут
Зал заседаний Рийгикогу.Зал заседаний Рийгикогу.
Корб, Померанц, Цахкна и Сестер вернулись в Рийгикогу
ИДА-ВИРУМАА
Кесклиннаская гимназия в Нарве.Кесклиннаская гимназия в Нарве.
Горсобрание Нарвы выделит на перестройку Кесклиннаской гимназии около 1 млн евро
Narva Vesi. Иллюстративное фото.Narva Vesi. Иллюстративное фото.
Госконтроль усмотрел в сделке Narva Vesi AS конфликт интересов
Ида-Вируская центральная больница будет бороться с должниками.Ида-Вируская центральная больница будет бороться с должниками.
С июля пациентами-должниками Ида-Вируской центральной больницы займется инкассо-фирма
Горуправа Кохтла-Ярве.Горуправа Кохтла-Ярве.
В Кохтла-Ярве впервые оштрафовали квартирное товарищество
Денис Малов.Денис Малов.
Максим Липин и Денис Малов покинули силламяэский "Калев"
Обновлено: 11.06
Мнение / Интервью
Андрей Крашевский.Андрей Крашевский.
Андрей Крашевский: неожиданный поворот на Ближнем Востоке – "во всем виноват Катар"

Обострившийся конфликт между Катаром и Саудовской Аравией, которая вместе с рядом других стран неожиданно обрушилась с резкой критикой на соседнюю суннитскую монархию и ввела против нее жесткие санкции, наглядно продемонстрировал трещины в антииранском альянсе, а также то, как меняющаяся ситуация в Сирии и Ираке перекраивает политические расклады в регионе.

"Политрулет" (5-11 июня)."Политрулет" (5-11 июня).
"Политрулет": футбольная лихорадка, капустное поле министров и вызывающий подозрения Сеэдер
Яна Тоом.Яна Тоом.
Яна Тоом: русскоязычный избиратель не узнает Центристскую партию, за которую голосовал
Виталий Белобровцев, медиаэксперт.Виталий Белобровцев, медиаэксперт.
Виталий Белобровцев: Национал-консерватизм как зеркало эстонской эволюции
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Сборная Эстонии до этого не выигрывала у Латвии на выезде с 1931 года.Сборная Эстонии до этого не выигрывала у Латвии на выезде с 1931 года.
ВИДЕО ГОЛОВ: сборная Эстонии по футболу одержала волевую победу над Латвией
Обновлено: 22:00 
Универмаг Kaubamaja в Таллинне.Универмаг Kaubamaja в Таллинне.
Универмаг Tallinna Kaubamaja расширится в 2,5 раза
Таллиннский трамвай.Таллиннский трамвай.
СМИ: испанские трамваи в Таллинне постоянно ломаются
ЗА РУБЕЖОМ
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Пакистан: мужчину приговорили к смертной казни за богохульство в соцсети
Акция протеста в Москве.Акция протеста в Москве.
В России прошли массовые задержания на акциях протеста в госпраздник
Обновлено: 12.06
Председательство
Правительство Финляндии может распасться из-за смены руководства у националистов
Франция вновь голосует - на этот раз на парламентских выборах.
Партия Макрона побеждает в первом туре парламентских выборов во Франции
Парламентские выборы во Франции проводятся в два тура по мажоритарной системе.
Во Франции проходит первый тур парламентских выборов
Обновлено: 11.06
Танк Leopard.
В Латвию прибыла испанская техника батальона НАТО
ЭКОНОМИКА
Исследование теневой экономики: ущерб от "зарплат в конвертах" составил 109 млн евро
Обновлено: 12.06
Безработица в Эстонии сокращается.Безработица в Эстонии сокращается.
В мае число безработных в Эстонии упало ниже 30 000 человек
10.06
Ратас: финский и эстонский рынки труда тесно взаимосвязаны
10.06
Nokia сокращает 170 рабочих мест в Финляндии
10.06
Финансовая комиссия в понедельник обсудит последние дополнения к налогу на сладости
09.06
AS Eesti Meedia хочет купить портал недвижимости City24
09.06
СМИ: Калле Паллинг в совете Eesti Energia вел двойную игру в пользу VKG
СПОРТ
ФОТО и ВИДЕО: выигравшие "Ралли Сардинии" Тянак и Ярвеоя прибыли в Эстонию
Сборная Эстонии по волейболу.Сборная Эстонии по волейболу.
Сборная Эстонии по волейболу продолжает борьбу за выход во второй дивизион Мировой лиги
Юрген Зопп набирает форму.
Юрген Зопп вышел в основную сетку турнира в Лионе
Анетт Контавейт стремительно прогрессирует.
Анетт Контавейт переписала личный рекорд в рейтинге WTA
Владимир Иванов.Владимир Иванов.
Владимир Иванов поднялся в рейтинге ATP на пять мест
Отт Тянак.Отт Тянак.
Эстонец Отт Тянак выиграл первый в своей карьере этап чемпионата мира по авторалли
Обновлено: 11.06
Чемпион спринта не упустил случая поцеловать финишную прямую после своей победы, а затем предстал перед объективами в своей фирменной Чемпион спринта не упустил случая поцеловать финишную прямую после своей победы, а затем предстал перед объективами в своей фирменной
Ямайский бегун Усэйн Болт выиграл прощальную стометровку на родине
КУЛЬТУРА
Фестиваль гитарной музыки в Таллинне охватит стили от Южной Америки до северных стран
Фестиваль Tallinn Art Week наполнит улицы столицы искусством
Эстонский фильм "Встреча выпускников" занял 1-е место в кинопрокате в 2016 году
Финляндия.Финляндия.
В Эстонии отметили 100-летие Финляндии концертом, выставками и футбольными матчами
Обновлено: 10.06
РАЗНОЕ
Глава МИД Эстонии Свен Миксер.Глава МИД Эстонии Свен Миксер.
Глава МИД Эстонии отправился из Баку в Ереван
На площади Вабадузе прошел концерт в честь столетия Финляндии
Обновлено: 10.06
ФОТО: акция "Утиное ралли" собрала более 92 000 евро для больных раком детей
Обновлено: 10.06
Парк Кадриорг.Парк Кадриорг.
Предстоящая неделя будет дождливой
ФОТО: "Страна Лотте" открыла летний сезон
Последние новости
13:08
Пакистан: мужчину приговорили к смертной казни за богохульство в соцсети
13:08
Убивший подростка ударом кулака получил 4 года тюрьмы
12:37
При стрельбе в Мюнхене пострадали несколько человек
12:23
У пассажиров паромов с 15 июня в портах Хельсинки и Стокгольма начнут проверять документы
12:22
Обнародована программа Фестиваля мнений
12:22
Водитель городского автобуса выплатит пострадавшей пассажирке 2700 евро
12:14
Финансовая комиссия готовит "налоговый пакет" ко второму чтению
12:10
В Ида-Вирумаа хотят возродить пляж в районе Аа
12:01
Акции протеста в РФ: более тысячи задержанных, два уголовных дела за нападение на полицейских
11:51
Строительство трамвайного туннеля в Юлемисте завершено Обновлено
11:22
Виновный в коррупции экс-глава Земельного департамента не сумел отсудить зарплату у государства
10:57
Полиция просит помощи в поиске вооруженного грабителя
10:55
До 1 июля следует обновить ПО ИД-карт
10:52
В мае количество вакансий в Эстонии выросло более чем на шесть тысяч
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Топ читаемости
12.06
ВИДЕО ГОЛОВ: сборная Эстонии по футболу одержала волевую победу над Латвией Обновлено
12.06
СМИ: испанские трамваи в Таллинне постоянно ломаются
12.06
Горсобрание Нарвы выделит на перестройку Кесклиннаской гимназии около 1 млн евро
12.06
Госконтроль усмотрел в сделке Narva Vesi AS конфликт интересов
12.06
"АК": арестованы принадлежащие министру финансов Тоомасу Тынисте два объекта недвижимости Обновлено
12.06
Универмаг Tallinna Kaubamaja расширится в 2,5 раза
12.06
После суда Эдгар Сависаар пошел на прием в посольство РФ по случаю Дня России
12.06
В России прошли массовые задержания на акциях протеста в госпраздник Обновлено
12.06
На перекрестке в Хааберсти с 19 июня изменится порядок движения
09:10
В Нарве в рамках фестиваля Stencibility Дом народов украсят настенным рисунком Обновлено
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 12.06.2017 (20:30)

новости "радио 4"
12:22
Обнародована программа Фестиваля мнений
12:14
Финансовая комиссия готовит "налоговый пакет" ко второму чтению
12:10
В Ида-Вирумаа хотят возродить пляж в районе Аа
10:55
До 1 июля следует обновить ПО ИД-карт
10:52
В мае количество вакансий в Эстонии выросло более чем на шесть тысяч
10:44
К вечеру вторника ветер разгонит дождевые облака
12.06
Более 70% выпускников программы "Молодежь в школу" продолжили работать в сфере образования
12.06
Судебный процесс над Сависааром продолжится во вторник
ПОГОДА
Иллюстративное фото
Во вторник дожди, +13..+17
Эстония
Тоомас Тынисте, Юри Луйк, Сийм Кийслер и Яак Ааб принесли присягу в Рийгикогу.
Четыре новых министра принесли должностную присягу
Обновлено: 12.06
В понедельник мониторинг интеграции представили журналистам.
Мониторинг интеграции: все идет по плану, а где-то даже с опережением графика
Обновлено: 12.06
Таллиннские власти озоботились бесплатным питанием в детсадах.
Таллиннские власти намерены с 1 сентября ввести в детских садах бесплатное питание
Обновлено: 11.06
Полицейская машина.
Трагедия в Вильянди: полиция задержала подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
Обновлено: 11.06
Евгений Осиновский.
Председателем Социал-демократической партии переизбран Евгений Осиновский
Обновлено: 11.06
Председатель Партии реформ Ханно Певкур.
Председатель Партии реформ Ханно Певкур нелестно отозвался о правительстве
За рубежом
Акция протеста в Москве.
В России прошли массовые задержания на акциях протеста в госпраздник
Обновлено: 12.06
Парламентские выборы во Франции проводятся в два тура по мажоритарной системе.
Во Франции проходит первый тур парламентских выборов
Обновлено: 11.06
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Эксперты: результаты выборов осложнят работу британского правительства
Обновлено: 09.06
Снос хрущевок в Москве.
В Госдуме РФ прошли слушания по скандальному закону о сносе хрущевок
Президент США Дональд Трамп.
Политолог: команда Трампа не ставит целью улучшить отношения с Москвой
Теракт в Лондоне.
По делу о терактах в Лондоне задержаны 12 подозреваемых
Обновлено: 04.06