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Рейтинг ETV+ существенно вырос, ПБК уступил позицию лидера "РТР-Планете" ({{commentsTotal}})

Рейтинг канала
Рейтинг канала "РТР-Планета" сейчас на подъеме. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

В мае среди русскоязычных каналов на первое место по популярности вышел "РТР-Планета", оттеснив с лидерской позиции ПБК. Эфирный рейтинг ETV+ за месяц продемонстрировал существенный рост - с 0,6% до 0,8%.

В мае жители Эстонии (учитываются лица от 4 лет и старше) смотрели телевизор в среднем 3 часа и 30 минут в день, свидетельствуют данные свежего обзора телеаудитории Kantar Emor.

При этом эстонцы проводили перед телевизорами 3 часа и 25 минут, а неэстонцы - 3 часа и 41 минуту в день.

Эстонцы в мае смотрели в основном ETV (21,5%), Kanal 2 (21,3%) и TV3 (15,7%).

У неэстонцев тройка лидеров выглядела так: "РТР-Планета" (15,7%), ПБК (15,1%) и НТВ-Мир (13,7%).

Рейтинг телеканала ETV+ в мае вырос с 0,6% до 0,8%.

Среди всех жителей Эстонии в мае самым популярным каналом остался ETV (14,7%). Вторую строчку сохранил за собой Kanal 2 (14,5%). На третьем месте остался TV3 (10,7%).

В мае по сравнению с апрелем аудитория ETV выросла на 0,5%. Рейтинг Kanal 2 увеличился на 0,6%, а рейтинг TV3 снизился на 0,7%.

Из русскоязычных телеканалов в общем зачете самым популярным в мае стал "РТР-Планета" (5,6%), который поднялся на четвертое место. По сравнению с апрелем аудитория канала "РТР-Планета" выросла на 0,9%.

Редактор: Сергей Михайлов

etv+касается всехртр-планетапбкэфирные рейтинги


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