Рийгикогу обсудит законопроект о гендерном равноправии в избирательных списках

Во вторник, 13 июня, эстонский парламент обсудит в первом чтении законопроект, согласно которому мужчины и женщины на выборах всех уровней в Эстонии должны быть представлены в избирательных списках поровну, причем кандидаты мужского и женского пола должны будут располагаться в списках поочередно.

Законопроект предусматривает внесение соответствующих поправок в законы о выборах в органы местного самоуправления, Рийгикогу и Европейский парламент.

Инициированный социал-демократкой Марианне Микко законопроект подписали Яанус Карилайд, Эрки Сависаар, Харди Волмер, Танель Талве, Тоомас Юргенстейн, Лийза Овийр, Хельо Пикхоф, Дмитрий Дмитриев, Кальви Кыва, Инара Луйгас, Барби Пилвре, Эйки Нестор и Тоомас Витсут.

По мнению Микко, равное представительство мужчин и женщин в политике является "лакмусовой бумажкой" демократии. При этом она приводит в пример Северные страны, где доля женщин в правительстве и парламенте составляет не менее 40%, в то время как в Эстонии лишь четверть депутатов Рийгикогу женского пола.

"Чтобы Рийгикогу представлял современное эстонское общество верой и правдой и был достоин 21-го века, нужно сделать "полосатый прыжок тигра" ("прыжком тигра" назывался проект по компьютеризации Эстонии в 1990-е годы, а "полосатый" указывает на предложение чередовать в избирательных списках мужчин и женщин - прим. ред.) и узаконить гендерное равновесие в избирательных списках", - заявила Микко накануне обсуждения законопроекта на пленарном заседании Рийгикогу.

В прошлый четверг законопроект обсудила конституционная комиссия Рийгикогу, которая приняла решение рекомендовать парламенту отклонить эти поправки, инициированные группой из 14 депутатов от Социал-демократической и Центристской партий.

Микко выразила надежду, что на пленарном заседании отношение к предложенному законопроекту будет иным. "К сожалению, обсуждение законопроекта в конституционной комиссии приняло некрасивый характер — в состоящей почти полностью из мужчин комиссии царил восточно-европейский менталитет", - сказала она.