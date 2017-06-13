Рийгикогу отклонил законопроект о гендерном равноправии в избирательных списках

Во вторник, 13 июня, эстонский парламент отклонил в первом чтении законопроект, который предусматривал равное представительство мужчин и женщин в избирательных списках на выборах всех уровней, а также поочередное размещение кандидатов мужского и женского пола в списках.

За решение отклонить законопроект проголосовали 48 депутатов Рийгикогу, 16 были против. 1 депутат воздержался, а 28 не стали голосовать.

Законопроект предусматривал внесение поправок в законы о выборах в органы местного самоуправления, Рийгикогу и Европейский парламент.

В прошлый четверг законопроект обсудила конституционная комиссия Рийгикогу, которая приняла решение рекомендовать парламенту отклонить эти поправки, инициированные группой из 14 депутатов от Социал-демократической и Центристской партий.

Выступивший на заседании член конституционной комиссии Март Нутт отметил, что в Эстонии, по данным Министерства социальных дел, гендерные квоты поддерживает 24% населения. По его словам, комиссия на возражает против того, чтобы мужчины и женщины были представлены в политике примерно поровну, но члены комиссии придерживаются иного мнения о том, как этого добиться.

Депутат Рийгикогу Марианне Микко (Социал-демократическая партия) от имени инициаторов законопроекта подчеркнула, что предложенные поправки улучшат гендерный баланс на уровне принятия решений. Она отметила, что доля женщин среди членов политических партий быстро растет, но в руководящих органах партий и на высшем политическом уровне их доля за последнее десятилетие существенно не увеличилась.

Накануне заседания Микко заявила, что равное представительство мужчин и женщин в политике является "лакмусовой бумажкой" демократии. При этом она приводит в пример Северные страны, где доля женщин в правительстве и парламенте составляет не менее 40%, в то время как в Эстонии лишь четверть депутатов Рийгикогу женского пола.

"Чтобы Рийгикогу представлял современное эстонское общество верой и правдой и был достоин 21-го века, нужно сделать "полосатый прыжок тигра" ("прыжком тигра" назывался проект по компьютеризации Эстонии в 1990-е годы, а "полосатый" указывает на предложение чередовать в избирательных списках мужчин и женщин - прим. ред.) и узаконить гендерное равновесие в избирательных списках", - заявила Микко накануне обсуждения законопроекта на пленарном заседании Рийгикогу.

Микко также раскритиковала обсуждение поправок в конституционной комиссии. "К сожалению, обсуждение законопроекта в конституционной комиссии приняло некрасивый характер — в состоящей почти полностью из мужчин комиссии царил восточно-европейский менталитет", - сказала она.

Отклоненный во вторник законопроект был инициирован в апреле Марианной Микко. Его также подписали Яанус Карилайд, Эрки Сависаар, Харди Волмер, Танель Талве, Тоомас Юргенстейн, Лийза Овийр, Хельо Пикхоф, Дмитрий Дмитриев, Кальви Кыва, Инара Луйгас, Барби Пилвре, Эйки Нестор и Тоомас Витсут.