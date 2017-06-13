Строительство трамвайного туннеля в Юлемисте завершено

В Таллинне в районе улицы Суур-Сыямяэ завершилось строительство туннеля под железной дорогой, по которому пройдет часть трамвайной ветки до столичного аэропорта имени Леннарта Мери.

Об этом во вторник, 13 июня, сообщила пресс-служба столичной муниципальной компании Tallinna Linnatranspordi AS.

Завершение строительства туннеля означает и то, что большая часть работ по реализации масштабного проекта подошла к концу.

"Строители отлично справились со сложным заданием. Это означает, что наша цель - запустить трамвайную линию в аэропорт уже к началу сентября, является вполне реальной", - прокомментировал председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS Энно Тамм.

Он напомнил, что у Эстонии прежде не было опыта создания решения двухуровнего пересечения железной дороги и трамвайных путей. Осложняло работы еще и то, что движение поездов на время строительства туннеля нельзя было прерывать.

Далее трамвайные пути проложат вдоль улицы Кеэвисе до территории аэропорта, где будет построен разворот.

Строительные работы начались в августе прошлого года. Их общая стоимость составит примерно 12,5 млн евро.