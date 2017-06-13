В мае количество вакансий в Эстонии выросло более чем на шесть тысяч

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rus.err.ee

В ходе работ строители выкопали около 10 тысяч кубометров известняка.В ходе работ строители выкопали около 10 тысяч кубометров известняка.
Строительство трамвайного туннеля в Юлемисте завершено
Рейтинг канала "РТР-Планета" сейчас на подъеме.Рейтинг канала "РТР-Планета" сейчас на подъеме.
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В Кохтла-Ярве установили странные дорожные знаки.В Кохтла-Ярве установили странные дорожные знаки.
Парковка для НЛО: в Кохтла-Ярве установили странные дорожные знаки
Работа художника из Мексики Фарида Руеда, который разрисует детский сад в Вильянди.Работа художника из Мексики Фарида Руеда, который разрисует детский сад в Вильянди.
В Нарве в рамках фестиваля Stencibility Дом народов украсят настенным рисунком
Обновлено: 09:10 
Сборная Эстонии до этого не выигрывала у Латвии на выезде с 1931 года.Сборная Эстонии до этого не выигрывала у Латвии на выезде с 1931 года.

ВИДЕО ГОЛОВ: Эстония одержала волевую победу над Латвией со счетом 2:1

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Аудитория ETV+ медленно, но растет.Аудитория ETV+ медленно, но растет.
Важным источником информации телеканал ETV+ считают 43% русскоязычных жителей

В ходе проведенного весной 2015 года мониторинга интеграции 68% русскоязычных жителей Эстонии считали важным создание телеканала ETV+. Сейчас не все эти люди считают этот канал важным источником информации. Так думают лишь 43%, а считают ETV+ внушающим доверие и вовсе 40% русскоязычных респондентов, следует из представленного в понедельник мониторинга интеграции.

Джеймс Мэттис (в центре) во время визита в Литву в мае 2017 года.Джеймс Мэттис (в центре) во время визита в Литву в мае 2017 года.
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Бывший генеральный директор Земельного департамента Калев Кангур, который был признан виновным в получении мзды, не сумел отсудить у государства неполученную зарплату за 11 дней работы и компенсацию.

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Обострившийся конфликт между Катаром и Саудовской Аравией, которая вместе с рядом других стран неожиданно обрушилась с резкой критикой на соседнюю суннитскую монархию и ввела против нее жесткие санкции, наглядно продемонстрировал трещины в антииранском альянсе, а также то, как меняющаяся ситуация в Сирии и Ираке перекраивает политические расклады в регионе.

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