Полиция просит помощи в поиске вооруженного грабителя

В ночь на 7 мая в центре Таллинна произошло два ограбления. В одном из них преступник угрожал жертве предметом похожим на оружие. Полиция просит помощи в установлении личности подозреваемого.

В 2 часа ночи 7 мая в парке Таммсааре в центре Таллинна 22-летнему мужчине нанесли сзади удар твердым предметом. Возникла потасовка, и напавший, угрожая похожим на оружие предметом, потребовал у мужчины деньги. Пострадавший отдал злоумышленнику 20 евро.

В этот же день, в 3:30 утра поступило сообщение об ограблении на улице Лийвалайа. Подозреваемый направил в висок 36-летнего мужчины похожий на оружие предмет и заставил пострадавшего снять в банкомате на бульваре Рявала 200 евро.

По мнению следователей, почерк совершенных преступлений указывает на то, что ограбления мог совершить один и тот же человек. Рост подозреваемого – примерно 170 см, мужчина худощавого телосложения. Он мог быть одет в куртку черного цвета или спортивную кофту с капюшоном и светлые джинсы.

По словам ведущего следователя криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Вареса, особенно жестоким ограбление делает то обстоятельство, что пострадавшим угрожали похожим на оружие предметом. "На данный момент неизвестно, было это огнестрельное или пневматическое оружие или же стартовый пистолет. Для нас разницы нет, мы расследуем произошедшее как вооруженное ограбление. Поскольку пневматическое оружие внешне очень похоже на огнестрельное, пострадавшие ощущали реальную угрозу своей жизни", – сказал он.

Полиция просит всех, кто узнал запечатленного на видео мужчину или располагает информацией о возможных совершенных им преступлениях, сообщить об этом по телефону Пыхьяской префектуры 5343 0782.