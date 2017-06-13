До 1 июля следует обновить ПО ИД-карт ({{commentsTotal}})
Департамент государственной инфосистемы просит пользователей обновить программное обеспечение ИД-карт до 1 июля 2017 года. Поясняет аналитик ведомства Анто Вельдре.
Департамент государственной инфосистемы просит пользователей обновить программное обеспечение ИД-карт до 1 июля 2017 года. Поясняет аналитик ведомства Анто Вельдре.
В ходе проведенного весной 2015 года мониторинга интеграции 68% русскоязычных жителей Эстонии считали важным создание телеканала ETV+. Сейчас не все эти люди считают этот канал важным источником информации. Так думают лишь 43%, а считают ETV+ внушающим доверие и вовсе 40% русскоязычных респондентов, следует из представленного в понедельник мониторинга интеграции.
Бывший генеральный директор Земельного департамента Калев Кангур, который был признан виновным в получении мзды, не сумел отсудить у государства неполученную зарплату за 11 дней работы и компенсацию.
Обострившийся конфликт между Катаром и Саудовской Аравией, которая вместе с рядом других стран неожиданно обрушилась с резкой критикой на соседнюю суннитскую монархию и ввела против нее жесткие санкции, наглядно продемонстрировал трещины в антииранском альянсе, а также то, как меняющаяся ситуация в Сирии и Ираке перекраивает политические расклады в регионе.