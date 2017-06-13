Виновный в коррупции экс-глава Земельного департамента не сумел отсудить зарплату у государства

Бывший генеральный директор Земельного департамента Калев Кангур, который был признан виновным в получении мзды, не сумел отсудить у государства неполученную зарплату за 11 дней работы и компенсацию.

Накануне Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу бывшего чиновника, таким образом вступило в законную силу решение Таллиннского окружного суда от 15 февраля. Окружной суд, в свою очередь, счел законным постановление суда первой инстанции, которым жалоба Кангура была отклонена.

Общий размер требований, которые предъявил Кангур, равен 4538,70 евро. Ответчик - Министерство окружающей среды - иск не признавало.

Напомним, что 30 июня 2014 года Государственный суд признал Калева Кангура виновным в получении мзды в рамках дела об обмене земель. Он был приговорен к 4 годам и 6 месяцам условного тюремного заключения с пятилетним испытательным сроком.

От должности гендиректора Земельного департамента Кангура освободили не сразу после решения суда, а спустя 11 дней - 11 июля 2014 года. В результате он решил через суд получить неполученную за эти 11 дней зарплату в размере 1188,70 евро. Также Калев Кангур требовал отпускные за неиспользованные дни отпуска и компенсацию в размере одной месячной зарплаты.