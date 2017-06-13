Акции протеста в РФ: более тысячи задержанных, два уголовных дела за нападение на полицейских

В Москве и Санкт-Петербурге 13 июня возбудили уголовные дела о нападении на полицейских. Оппозиционера Алексея Навального, задержанного накануне перед акцией протеста, арестовали в итоге на 30 суток за неповиновение полиции. Акции протеста против коррупции прошли 12 июня в 187 городах России.

Главное следственное управления СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело об ударе кулаком по лицу полицейского на несанкционированной акции в День России, прошедшей 12 июня на Марсовом поле, сообщает пресс-служба ведомства во вторник, передаетт Интерфакс. Подозреваемый еще не установлен.

Главное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении участника митинга в Москве. Одного из задержанных подозревают в том, что он распылил слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику ОМОН Росгвардии, который находился при исполнении служебных обязанностей. "В результате сотрудник правоохранительного органа получил ожог глаз", — говорится в сообщении СКР. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, в ближайшее время планируется предъявить задержанному обвинение, передает РБК.

Симоновский районный суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток, сообщает в твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Навальному вменяли неповиновение полиции и повторное нарушение порядка организации массового мероприятия, сообщает "Новая газета".

12 июня в День России прошли митинги против коррупции сторонников оппозиционного политика Алексея Навального в 187 городах России. В Санкт-Петербурге и Москве акции состоялись на несогласованных с властями площадках. В общей сложности в обоих городах задержали около 1 200 человек. Организатор акции Алексей Навальный был задержан при выходе из квартиры, в подъезде.

Акции протеста 12 июня стали продолжением протестов 26 марта. Поводом для их проведения стало отсутствие должной реакции властей на фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон", рассказывающий о предполагаемых коррупционных связях председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.