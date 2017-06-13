Финансовая комиссия готовит "налоговый пакет" ко второму чтению ({{commentsTotal}})
Тему продолжит Илья Никифоров.
Тему продолжит Илья Никифоров.
В ходе проведенного весной 2015 года мониторинга интеграции 68% русскоязычных жителей Эстонии считали важным создание телеканала ETV+. Сейчас не все эти люди считают этот канал важным источником информации. Так думают лишь 43%, а считают ETV+ внушающим доверие и вовсе 40% русскоязычных респондентов, следует из представленного в понедельник мониторинга интеграции.
Тартуский уездный суд во вторник, 13 июня, приговорил к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы Мати Кеэми (56), который был признан виновным в убийстве 16-летнего подростка.
Обострившийся конфликт между Катаром и Саудовской Аравией, которая вместе с рядом других стран неожиданно обрушилась с резкой критикой на соседнюю суннитскую монархию и ввела против нее жесткие санкции, наглядно продемонстрировал трещины в антииранском альянсе, а также то, как меняющаяся ситуация в Сирии и Ираке перекраивает политические расклады в регионе.