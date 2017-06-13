Водитель городского автобуса выплатит пострадавшей пассажирке 2700 евро

Водитель таллиннского городского автобуса, по вине которого в прошлому году в больнице оказалась 65-летняя пассажирка, выплатит пострадавшей компенсацию в размере 2700 евро.

Инцидент произошел 9 августа 2016 года, когда автобус маршрута №39 ехал по улице Валге по направлению к улице Палласти. Находившаяся в салоне автобуса 65-летняя женщина пожелала выйти на остановке "Ууслинна" и направилась к двери. Однако водитель пропустил остановку и поехал дальше. Тогда женщина нажала на кнопку "Стоп". Увидев это, водитель автобуса резко затормозил, в результате чего пассажирка упала и получила тяжелые травмы. Скорая помощь доставила ее в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, которое накануне, 12 июня, Пыхьяская окружная прокуратура решила прекратить, поскольку вина подозреваемого не была большой, а пострадавшая не хотела принимать участия в судебном процессе.

Стороны договорились о том, что до декабря текущего года водитель выплатит пострадавшей компенсацию в размере 2700 евро.