У пассажиров паромов с 15 июня в портах Хельсинки и Стокгольма начнут проверять документы

С 15 июня и до конца нынешнего года паспорт или ID-карту потребуется предъявить при посадке на паром, отправляющийся в Таллинн из портов Хельсинки и Стокгольма. Дополнительные меры безопасности связаны с тем, что на следующие полгода Эстония принимает на себя роль председателя Совета Европейского Союза.

"Отправляясь в плавание на судах Tallink непременно возьмите с собой проездной документ – паспорт или ID-карту. Их вас попросят предъявить в кассах регистрации в портах, а выборочно также у главного входа на судно", - рассказал руководитель безопасности судовладельца Tallink Grupp Арманд Сымер.

"Поскольку проверки со стороны официальных органов власти, вероятно, также станут проводиться чаще, мы просим пассажиров, поднимаясь на борт и сходя с судна, запасаться дополнительным временем и с пониманием относиться к возможным очередям", - отметил Сымер.