При стрельбе в Мюнхене пострадали несколько человек

Сотрудница полиции и двое прохожих пострадали при попытке полицейского патруля задержать предполагаемого злоумышленника на железнодорожной станции в пригороде Мюнхена. В полиции не считают произошедшее терактом.

Как уточнили правоохранители, утром во вторник, 13 июня, поступило сообщение о стычке в поезде на станции Унтерферинг в пригороде баварской столицы, туда выдвинулся патруль, передает ТАСС.

"При проверке документов злоумышленник, по всей видимости, попытался столкнуть сотрудника полиции на пути, ему удалось отобрать табельное оружие полицейского, сделать несколько выстрелов и тяжело ранить напарницу по патрулю", - сообщил представитель правоохранительных органов Мюнхена.

По его данным, сотрудница полиции получила огнестрельное ранение в голову и доставлена в больницу, врачи борются за ее жизнь. Кроме того, добавил он, в результате перестрелки были ранены двое прохожих, им также оказывается медицинская помощь, но угрозы их жизням нет.

Как установили органы правопорядка, стрелявшим является 37-летний проживающий в Мюнхене гражданин ФРГ. "С нашей стороны удалось подстрелить его, он серьезно ранен, но его жизни ничего не угрожает, - добавил представитель полиции Мюнхена. - Нападавший доставлен в больницу, он находится под охраной".

Правоохранительные органы исходят из того, что злоумышленник действовал в одиночку, а указаний на террористическую подоплеку произошедшего нет. "По всей видимости, речь о террористическом акте не идет", - отметили в полиции.