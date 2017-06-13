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Собственник BLRT Марк Берман: в Эстонии наблюдается дефицит работников с низкой квалификацией ({{commentsTotal}})

Один из собственников BLRT Grupp Марк Берман.
Один из собственников BLRT Grupp Марк Берман. Автор: ERR
Мнение
Мнение
Дмитрий Куликов

Один из собственников BLRT Grupp Марк Берман рассказал в интервью "Актуальной камере" о том, как предприятие решает вопросы с рабочей силой. Поделился своим мнением о происходящих в Эстонии налоговых изменениях. Сообщил об инвестиционных планах предприятия.

Насколько проблема с наймом рабочей силы остается актуальной для предприятия? Вы пользуетесь услугами украинских сварщиков, как и раньше?

Я бы сказал, что это проблема не только BLRT Grupp. Это проблема общеэстонская. Если спросить у любого предпринимателя, то вам скажут, что сейчас времена напоминают бум десятилетней давности, когда росли зарплаты. К сожалению, они растут и сейчас быстрее, чем производительность труда.

Людей не хватает, идет серьезная борьба за рабочую силу между конкурентами из соседних стран. Финский рынок оживился, оживились Латвия и Литва. Так что найти даже иностранную рабочую силу непросто. Однако мы справляемся. У нас есть в этом деле некоторый опыт.

Законодательство Эстонии, которое было улучшено в прошлом году, несколько облегчило поиск и привоз иностранцев. Однако надо сказать, что (Эстонии) есть, что улучшать. Если сравнивать с соседями — Латвией и Литвой — там это сделать (нанять на работу иностранцев) гораздо проще.

Что следовало бы улучшить в Эстонии?

Есть много ограничений, которые работодатель должен соблюдать. Сегодня в Литве и Латвии таких ограничений нет. Например, обязательства по минимальной зарплате.

Когда выполняется высококвалифицированная работа, то это не является преградой. К сожалению, сложно сейчас найти (в Эстонии) людей с низкой квалификацией. Платить им зарплату человека с высокой квалификацией не имеет никакого смысла. В этом сегменте мы чувствуем наибольший дефицит.

Сколько работников сейчас требуется предприятию?

Сегодня наши потребности (в рабочей силе) закрыты, мы выполняем контракты в срок. Сегодня у нас работает около 200 человек из Украины. Это люди, которые приехали на временную работу и по окончании контрактов, когда будет сезонный спад, они покинут Эстонию и уедут домой.

Как крупные собственники BLRT оценивают налоговые изменения, которые ждут нас со следующего года?

Я бы сказал, что любое повышение налогов не может привести к экономическому росту. Это факторы, которые ограничивают потенциал роста экономики. Я за то, чтобы не вводить много маленьких налогов, а за то, чтобы сделать налогообложение проще.

Если правительство видит какой-то дефицит или есть социальные обещания, то гораздо проще увеличить налог с оборота. Он легко администрируется: ясен и понятен всем. Это может быть общественным договором. Много разных маленьких налогов приведут к тому, что вырастет административная нагрузка в разных секторах экономики.

Для BLRT какие-то изменения будут в связи с введением новых налогов?

По нашей оценке, на нас это существенно не повлияет.

Как вы относитесь к повышению (до 500 евро) необлагаемого минимума?

Cчитают это абсолютно верным шагом, потому что вырастут доходы у социально незащищенных людей. Что всегда позитивно. Это отразится на внутреннем потреблении, потому что все эти деньги сразу же вернутся в экономику. И эстонские производители продуктов и услуг смогут почувствовать это на себе. Такие вещи могут оживить экономику.

Планы (правительства) изменить налоги меняются чуть ли не каждый месяц. Как вы к этому относитесь?

Для любого предпринимателя это неприятные новости, потому что сегодня, инвестируя в какие-то проекты, мы строим долгосрочные планы. Сегодня проекты не окупаются за какие-то два-три года. Сегодня окупаемость проекта может достигать 8-10 лет. Это серьезные инвестиции. Поэтому любое изменение, конечно, надо пересматривать, а как это отразится на нас, на общей экономике. Прогнозируемость — одна из таких базовых вещей, которая должна быть гарантирована для развития предпринимательства.

Каковы финансовые показатели предприятия по итогам прошлого года?

У нас работает около 4000 человек в разных странах. В Эстонии — 1800 человек. Оборот по результатам будет выше 300 млн евро. Год закончили в плюсе. Это дает нам возможность осуществить наши амбициозные планы.

В прошлом году у нас была крупная инвестиция: купили док для ремонта судов типа "Панамакс". Это выведет наш бизнес судоремонта на качественно новый уровень. Мы сможем обслуживать суда, о которых только могли мечтать. Инвестиция составит 25 млн евро. Это вместе с инфраструктурой и ремонтом дока, который мы купили в Черногории. В ближайшие месяцы док доставят в Литву, где его приведут в порядок.

Финансовая ситуация позволяет нам осуществлять наши инвестиционные планы. Это говорит о том, что следующие годы для нас понятны. Мы на правильном пути.

blrtмарк берманбсрз


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