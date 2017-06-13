Убивший подростка ударом кулака получил 4 года тюрьмы

Тартуский уездный суд во вторник, 13 июня, приговорил к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы Мати Кеэми (56), который был признан виновным в убийстве 16-летнего подростка.

Инцидент произошел в ночь на 15 июля прошлого года в деревне Кулдре Выруского уезда у одного из жилых домов, где погибший находился в компании своих знакомых. Один из них - 15-летний молодой человек - спустил колесо на автомобиле сына Мати Кеэми.

Сам Кеэми, которому сообщили о случившемся, вышел на улицу, но к этому моменту у машины находился уже только один пострадавший. Мужчина ударил подростка кулаком в лицо. Тот упал и потерял сознание.

После этого по просьбе Кеэми на место происшествия вызвали скорую помощь, которая доставила молодого человека в больницу, где он скончался. Экспертиза установила, что травма была вызвана ударом кулака в лицо.

На суде Мати Кеэми признал свою вину и выразил сожаление поступком, но суд не посчитал его раскаяния искренними.

В законную силу решение уездного суда не вступило.