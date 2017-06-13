Пакистан: мужчину приговорили к смертной казни за богохульство в соцсети

Впервые в истории страны Пакистанский антиантитеррористический суд приговорил к смертной казни 30-летнего Таймура Разу по обвинению в богохульстве в социальной сети.

Прокурор южного района Бахавалпур Шафик Куреши сообщил, что мужчина разместил на своей странице в facebook запись, которая якобы порочит пророка Мухаммеда, его жен и сподвижников.

В Пакистан богохульство уголовно наказуемо и карается смертной казнью. Десятки людей сидят в тюрьме. Однако до сих пор никого не приговаривали к смертной казни за пост в социальной сети, сообщает Al Jazeera.

В Пакистане преимущественно исповедают ислам суннитского толка. Таймура Разу принадлежит к шиитской общине. Его задержал полицейский, увидивший, что он просматривает религиозный видеоролик на автобусной остановке. Телефон с разжигающими ненависть материалами, по словам обвинения, у Разы изъяли.

Правозащитные организациисчитают, что Пакистан злоупотребляет законом о богохульстве для преследования религиозных меньшинств.