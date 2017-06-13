Эксперт подтвердил в суде способность Сависаара участвовать в многочасовых заседаниях

Во второй день судебного процесса над обвиняемым в коррупции экс-председателем Центристской партии Эдгаром Сависааром, глава комиссии судмедэкспертов Марика Вяли заявила в суде об отсутствии оснований подозревать, что умственные способности Сависаара настолько пострадали, чтобы он не мог бы участвовать в шестичасовых заседаниях суда.

Защитник Сависаара Оливер Няэс во время допроса Вяли в Харьюском уездном суде во вторник отметил, что Сависаар может не выдержать продолжительные заседания, но эксперт с этим не согласилась. Она заявила, что, когда эксперты беседовали с Сависааром от 45 минут до часа, его психическое состояние было хорошим, он был активен, настроен на сотрудничество и отлично понимал, что происходит.

Тем не менее, Вяли порекомендовала ежечасно делать перерывы в заседаниях продолжительностью 20-30 минут, чтобы Сависаар мог отдохнуть. Справиться с участием в процессе обвиняемому также поможет щадящий режим — достаточное время сна, корректное питание и соблюдение плана лечения, считает эксперт. Кроме того, суд должен быть готов срочно вызвать скорую помощь, если состояние здоровья Сависаара ухудшится. Желательно также иметь в зале заседаний врача, который мог бы быстро оказать помощь.

По мнению Вяли, ампутация ноги Сависаара в 2015 году не создала устойчивых психических проблем у обвиняемого. "Разумеется, умственные способности Сависаара снизились, но не в той мере, чтобы он не мог принимать участия в судебных заседаниях", - добавила эксперт.

Она также подчеркнула, что проводившие судебно-медицинскую экспертизу специалисты не могут заниматься лечением пациента — это является его собственной ответственностью и задачей лечащих врачей.

Как отмечает новостной портал ERR, начало процесса над бывшим лидером центристов не привлекло внимания публики. В зале заседаний суда присутствуют лишь около сорока человек, две трети из которых — журналисты.

Судебный процесс над Эдгаром Сависааром начался в понедельник, 12 июня.

Госпрокуратура предъявила обвинения в коррупции отстраненному судом от должности мэра Таллинна Эдгару Сависаару, председателю горсобрания Калеву Калло, бывшему советнику горуправы Прийту Кутсеру, НКО "Центристская партия Эстонии" и пятерым предпринимателям: Александру Кофкину, Велло Кунману, Виллу Рейльяну, Хиллару Тедеру и Айвару Туулбергу.

21 марта адвокат Сависаара подал ходатайство о прекращении судебного процесса в связи с состоянием здоровья подсудимого. Он также представил суду данные о здоровье своего подзащитного и заключение четырех врачей, согласно которому судебное делопроизводство создает существенные риски для неизлечимо больного Сависаара. Тем не менее, суд решил, что часть этих рисков не обязательно осуществится.

В начале прошлой недели экспертная комиссия Эстонского института судебной медицины направила в суд свое заключение, согласно которому Эдгар Сависаар, несмотря на состояние здоровья, способен принимать участие в судебных заседаниях, а в случае признания его виновным, отбывать и наказание. В связи с этим Харьюский уездный суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов обвиняемого.

Суд в понедельник не удовлетворил и второе ходатайство защиты — прекратить уголовное дело в связи с истечением разумного срока делопроизводства.