Marks & Spencer закрывает свои магазины в Эстонии 9 июля

Marks & Spencer сообщил, что 9 июля закрывает два своих магазина — в торговых центрах Kristiine и Rocca al Mare.

Эстонское представительство концерна сообщило, что условия возврата перестанут действовать начиная с 13 июня и до закрытия магазинов. Однако это не влияет на законные права клиента, передает портал uudised.err.ee.

Торговая марка сообщила о начале переговоров о закрытии еще в начале ноября прошлого года. Помимо эстонских торговых точек концерн планирует закрыть еще 53 магазина на десяти различных рынках — 10 магазинов в Китае, семь — во Франции, а также магазины в Венгрии, Литве, Польше, Словакии, Рымынии, Голландии и Бельгии.

В прошлом году на десяти рынках оборот концерна составил 171 млн фунтов, при этом общий убыток за период составил 45 млн евро, а на некоторых рынках бизнес был убыточным уже напротяжении пяти лет.

В дальнейшем Marks & Spencer намерен работать в меньшем масштабе там, где магазины находятся в абсолютной собственности и где можно сосредоточиться на совместных предприятиях и франшизе. Концерн продолжит деятельность в Ирландии, Гонконге и Чехии, где он наиболее прибыльный благодаря сильной информированности о бренде, разработанным позициям и лояльной клиентской базе.