Анетт Контавейт вышла во второй круг турнира в Голландии

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт пробилась во второй круг проходящего в Нидерландах травяного турнира Ricoh Open с призовым фондом 226 750 евро.

Во вторник, 13 июня, в матче стартового раунда Контавейт (WTA 49) одержала волевую победу над представительницей Чехии, 45-й ракеткой мира Кристиной Плишковой - 6:7, 6:3, 6:1.

В первом сете эстонка уступала 0:2, но затем взяла четыре гейма подряд. После упорного седьмого гейма инициатива отошла к Кристине Плишковой и определять победителя первого сета пришлось на тай-брейке. В теннисной лотерее удача была на стороне чешки - 7:4.

Во втором сете Анетт Контавейт сумела один раз взять подачу соперницы и победила со счетом 6:3. Третий сет полностью прошел под диктовку эстонки.

Встреча продлилась 1 час и 42 минуты. Контавейт 11 раз сумела подать навылет, реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов и допустила две двойные ошибки. Плишкова сделала 7 эйсов и столько же раз ошиблась на своей подаче.

Кристина Плишкова - сестра-близнец Каролины Плишковой, которая занимает третье место в мировом рейтинге.