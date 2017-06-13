Инвесторы вложили 2,2 млн евро в производителя почтовых автоматов Cleveron

Группа эстонских инвесторов вложила в расположенного в Вильянди производителя автоматов для получения и отправки почтовых сообщений Cleveron 2,2 млн евро.

Сделка была оформлена в виде кредита с опционом, дающим право на покупку в будущем доли в предприятии, сообщил во вторник, 13 июня, новостной портал ERR.

Создатель и председатель правления компании Арно Кютт сообщил, что в группу инвесторов входит менее десяти лиц, а весь капитал был получен из Эстонии. Срок реализации опциона — 3 года. Кютт подтвердил, что опцион дает инвесторам право купить менее 5% компании.

Cleveron намерена использовать полученные средства для расширения бизнеса в США, где осенью прошлого года компания открыла свой первый почтовый автомат в сети универмагов Walmart. При совершении покупки в интернет-магазине Walmart покупатели могут заказать доставку в почтовый автомат Cleveron.

Компания намерена довести число своих автоматов на американском рынке до 15 000. По словам Кютта, объемы операций Cleveron в США быстро растут, создавая потребность в дополнительном капитале.

В 2008 году Фонд развития инвестировал 1 млн евро в предшественника Cleveron – компанию Smartpost. Поскольку впоследствии автоматы Smartpost вместе с торговым знаком купила финская фирма Itella, предприятие сменило название на Cleveron.

По словам председателя правления компании, у руководства пока нет четких планов о привлечении капитала в будущем. При этом Кютт отметил, что Cleveron также рассматривала возможность привлекать средства через Таллиннскую биржу.