В среду в память о жертвах депортации вывесят траурные флаги

В среду, 14 июня, траурные флаги вывесят все государственные и муниципальные учреждения, а также общественно-правовые юридические лица. Траурные флаги могут вывесить и все остальные желающие.

Траурное оформление флага подразумевает, что флаг поднимается на полную высоту флагштока и затем опускается до его середины. На флагах с древком к верхней части крепится черная лента шириной от 50 мм, причём оба конца ленты должны по длине соответствовать ширине флага, передает пресс-служба Госканцелярии.

В ночь на 14 июня 1941 года в Эстонии произошла массовая депортация, в ходе которой в Сибирь вывезли ориентировочно 10 000 человек. Погибли от голода и истощения или были убиты около 6000 детей, женщин и мужчин. Траурный день посвящен памяти всех жертв репрессий.

Поминальные мероприятия пройдут завтра по всей Эстонии.