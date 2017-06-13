Главным тренером баскетбольной команды ТУ стал Прийт Вене

Новым главным тренером баскетбольной команды Тартуского университета (ТУ) стал Прийт Вене (50), который в настоящее время работает с юниорской сборной Эстонии среди игроков до 16 лет.

Контракт между Вене и академическим спортивным клубом Тартуского университета был заключен во вторник, 13 июня.

По словам Прийта Вене, перед командой стоит цель побеждать в каждом матче, но итоговый успех будет зависеть от комплектации на предстоящий сезон.

"Конечно, мы хотим собрать конкурентоспособную команду, но если одна из целей подразумевает и привлечение молодых игроков, то путь к итоговой победе будет более трудным", - сказал новый главный тренер тартусцев.

Нынешним летом Прийт Вене стал помощником главного тренера юниорской сборной Эстонии по баскетболу среди игроков до 16 лет.

В сезоне 2012/2013 Вене возглавлял баскетбольную команду "Пярну", до этого много лет работал в системе каунасского "Жальгириса", где выступал его сын, ныне один из лидеров сборной Эстонии Сийм-Сандер Вене.

Предыдущий наставник баскетбольной команды ТУ Герт Кулламяэ покинул пост 23 мая, не сумев выйти в финал чемпионата Эстонии.