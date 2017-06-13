Вернувшихся в Рийгикогу экс-министров зачислили в парламентские комиссии

Правление Рийгикогу утвердило перестановки в составе шести парламентских комиссий в связи с возвращением в депутатский корпус Марко Померанца, Маргуса Цахкна и Свена Сестера, ранее занимавших министерские посты.

Экс-министр окружающей среды Марко Померанц станет членом конституционной комиссии, бывший министр обороны Маргус Цахкна войдет в состав комиссии по государственной обороне, а экс-глава минфина Свен Сестер — в состав экономической комиссии.

Председатель "Союза отечества и Res Publica" Хелир-Валдор Сеэдер перейдет из комиссии по делам сельской жизни в финансовую комиссию, а его место займет Айвар Кокк, покидающий экономическую комиссию. Тийна Кангро выводится из состава комиссии по делам ЕС, в состав которой теперь будет входить Тармо Круузимяэ.

Изменения в составе комиссий вступят в силу с 14 июня.