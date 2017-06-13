Основной вратарь "Инфонета" Матвей Игонен продлил контракт с клубом ({{commentsTotal}})
Основной вратарь таллиннского "Инфонета" Матвей Игонен продлил контракт с футбольным клубом до конца 2018 года.
Об этом во вторник, 13 июня, сообщил официальный сайт клуба, напомнив, что Игонен (20) находится в системе "Инфонета" с 2007 года.
За это время он прошел путь от детской команды до основного состава, выиграв с "Инфонетом" чемпионат, Кубок и Суперкубок Эстонии.
В высшем дивизионе Матвей Игонен провел 109 матчей.
Сейчас "Инфонет" в чемпионате Эстонии занимает пятое место.
Редактор: Сергей Михайлов