Основной вратарь "Инфонета" Матвей Игонен продлил контракт с клубом

Основной вратарь таллиннского "Инфонета" Матвей Игонен продлил контракт с футбольным клубом до конца 2018 года.

Об этом во вторник, 13 июня, сообщил официальный сайт клуба, напомнив, что Игонен (20) находится в системе "Инфонета" с 2007 года.

За это время он прошел путь от детской команды до основного состава, выиграв с "Инфонетом" чемпионат, Кубок и Суперкубок Эстонии.

В высшем дивизионе Матвей Игонен провел 109 матчей.

Сейчас "Инфонет" в чемпионате Эстонии занимает пятое место.