Связанные с председательством Эстонии в ЕС иностранцы смогут бесплатно ездить по Таллинну

Таллинская городская управа собирается предоставить право бесплатного проезда в городском общественном транспорте членам иностранных делегаций, которые прибудут в Таллинн в рамках председательства Эстонии в Совете Евросоюза с 1 июля по 31 декабря 2017 года.

Этот вопрос будет рассмотрен на заседании мэрии, которое пройдет в среду, 14 июня.

Право на бесплатный проезд будет давать специальная Единая карта, выданная Госканцелярией Эстонии.

С 1 июля по 31 декабря 2017 года Эстония впервые станет председателем Совета ЕС. Во время председательства эстонским чиновникам нужно будет руководит работой примерно 200 рабочих групп как в Брюсселе, так и в Таллинне. Ожидается, что в столицу Эстонии за эти полгода прибудут до 9000 делегатов из разных стран ЕС. В связи с этим Таллинн решил заказать специальные Единые проездные карты, которые всем прибывшим делегатам будет выдавать Госканцелярия. При их предъявлении можно будет бесплатно пользоваться общественным транспортом в Таллинне с 1 июля по 31 декабря 2017 года.

Таллинн и раньше предоставлял право бесплатного проезда в городском общественном транспорте участникам крупных международных мероприятий во время их проведения.