Правительство Финляндии не подаст в отставку благодаря расколу "Истинных финнов"

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля (партия "Финляндский центр") не стал подавать президенту страны прошение об отставке правительства из-за прекращения сотрудничества с входящей в коалицию партии "Истинные финны", поскольку раскол в рядах этой партии позволит правительству продолжать работу в нынешнем составе.

Об этом во вторник, 13 июня, сообщило финское телерадиовещание Yle.

Ранее 20 депутатов партии "Истинные финны" сообщили о создании парламентской фракции под названием "Новая альтернатива", члены которой выразили готовность остаться в правящей коалиции.

Сипиля согласился с этим предложением. Согласно его заявлению, входящие в правительство министры смогут продолжить работу на своих постах.

Правительственный кризис в Финляндии

Парламентские фракции "Финляндского центра" и Национальной коалиционной партии накануне вечером поддержали предложение Сипиля о прекращении сотрудничества в рамках правящей коалиции с "Истинными финнами", лидером которых в прошлую субботу был избран Юсси Халла-ахо, представляющий антииммигрантское и антиевропейское крыло партии. По словам Сипиля и лидера Национальной коалиционной партии Петтери Орпо, причины распада правительства кроются в фундаментальных расхождениях в ценностях и утрате доверия.

Премьер-министр заявил, что надеется на формирование нового дееспособного правительства в кратчайшие сроки. Оппозиционные Шведская народная партия и Христианские демократы заявили о готовности к переговорам о вхождении в коалицию, а "Зеленые", социал-демократы и "Левый союз" потребовали досрочных парламентских выборов.

"Истинные финны" заявили о разочарованности решением своих партнеров и обвинили в случившемся Сипиля и Орпо. По словам Халла-ахо, Сипиля не согласился на ужесточение иммиграционной политики вопреки тому, что написано в правительственной программе.

Фракция "Истинных финнов" распалась

Между тем избрание Халла-ахо лидером партии спровоцировало не только напряженность в правительстве, но и раскол в самой партии. После состоявшегося во вторник заседания парламентской фракции "Истинных финнов", в которую входят 37 депутатов, было объявлено о выходе из ее состава 22 депутатов во главе с бывшим председателем партии, министром иностранных дел Тимо Сойни.

Они обосновали это решение несогласием с линией Юсси Халла-ахо и его сторонников. Отколовшихся характеризуют как сторонников Сойни и приверженцев ценностей, унаследованных у партии SMP (Финская сельская партия), на руинах которой в свое время и была основана партия "Истинные финны".

20 депутатов, в том числе все нынешние министры от "Истинных финнов", сообщили о создании собственной фракции под названием "Новая альтернатива", а еще двое пока не обозначили своих предпочтений. Председатель новой фракции Симон Эло заявил о ее готовности остаться в правящей коалиции.

Халла-ахо, который ранее собирался выступить перед журналистами после заседания фракции, покинул здание парламента через заднюю дверь, не дав никаких комментариев прессе.

Глава Национальной коалиционной партии, министр финансов Петтери Орпо назвал решение отколовшихся от фракции "Истинных финнов" депутатов "заслуживающим уважения" и "смелым".

Варианты новой коалиции

В состав финского парламента входят 200 депутатов, т. е. для создания правительства большинства требуется 101 депутат.

Входящие в правительство "Финляндский центр" и Национальная коалиционная партии контролируют на двоих 86 мест в парламенте, а "Истинным финнам" принадлежит еще 37.

Соответственно, договоренность с 20 отколовшимися от "Истинных финнов" депутатами позволяет создать правительство, контролирующее 106 мест в парламенте.