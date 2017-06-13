В новом сезоне цена билетов на спектакли в Русском театре вырастет на 10%

В новом 70-ом сезоне билеты в Русском театре подорожают. Цена с 15 августа вырастет на 10%. До этой даты билеты можно приобрести по нынешним ценам.

Закончился 69-й театральный сезон. Русский театр поблагодарил всех зрителей. "Мы стараемся быть интересными своему зрителю, представлять ему разнообразную палитру современного и классического театрального искусства. Мы рады, что в прошедшем сезоне вы были с нами", - говорится в сообщении театра.

Новый сезон откроет 8 сентября спектакль Игоря Лысова "Джулия Фарнезе". До начала сезона 13, 15, 22 и 23 августа можно будет посмотреть спектакль Артема Гареева "Бред вдвоем".

27 августа в Большом зале состоится гала-концерт "Довлатовский марафон" в рамках фестиваля "Дни Довлатова в Таллинне".

Более подробная информация на сайте театра.