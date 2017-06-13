В Пярну прибыли новые автобусы ({{commentsTotal}})
Все 28 автобусов, которые выйдут на городские линии 1 июля, отвечают самым строгим экологическим стандартам. С подробностями наш корреспондент в летней столице Ирина Газизулина.
Все 28 автобусов, которые выйдут на городские линии 1 июля, отвечают самым строгим экологическим стандартам. С подробностями наш корреспондент в летней столице Ирина Газизулина.
Во второй день судебного процесса над обвиняемым в коррупции экс-председателем Центристской партии Эдгаром Сависааром, глава комиссии судмедэкспертов Марика Вяли заявила в суде об отсутствии оснований подозревать, что умственные способности Сависаара настолько пострадали, чтобы он не мог бы участвовать в шестичасовых заседаниях суда.
Таллинская городская управа собирается предоставить право бесплатного проезда в городском общественном транспорте членам иностранных делегаций, которые прибудут в Таллинн в рамках председательства Эстонии в Совете Евросоюза с 1 июля по 31 декабря 2017 года.
Обострившийся конфликт между Катаром и Саудовской Аравией, которая вместе с рядом других стран неожиданно обрушилась с резкой критикой на соседнюю суннитскую монархию и ввела против нее жесткие санкции, наглядно продемонстрировал трещины в антииранском альянсе, а также то, как меняющаяся ситуация в Сирии и Ираке перекраивает политические расклады в регионе.