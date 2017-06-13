Банки Nordea и Danske прогнозируют рост эстонской экономики выше 3% в 2017 году

Согласно свежему прогнозу скандинавских банков Nordea и Danske, экономика Эстонии в текущем году вырастет на 3,1-3,2%.

По оценке Nordea, экономический рост Эстонии превосходит ожидания и опережает средние показатели еврозоны. По словам главного экономиста Nordea Тыну Пальма, оживление экспорта и инвестиций дает основание прогнозировать рост ВВП на 3,1% в 2017 и как минимум на 2,7% в 2018 году.

Nordea обосновывает улучшение прогноза высокими показателями первого квартала, в котором при росте экономики на 4,4% валовой экспорт вырос на 11,6% и инвестиции — на 16,5%, а также улучшением ситуации на экспортных рынках.

С другой стороны, Nordea отмечает и долгосрочные риски для национальной экономики.

"Хотя эстонская экономика проснулась от зимней спячки, ей рано почивать на лаврах. С учетом долгосрочных вызовов, таких как старение населения и скромный уровень производительности труда, солидные цифры роста за два последних квартала еще не дают оснований для излишнего оптимизма, - сказал Пальм. - Вместо циклического оживления внутреннего спроса, ограниченные средства целесообразно направить, прежде всего, на развитие рабочей силы, создание высокооплачиваемых рабочих мест и на использование возможностей цифровых технологий для повышения производительности и экспортных доходов".

По оценке Nordea, основные сегодняшние риски – геополитика и миграционный кризис, а ключевой фактор долгосрочного роста благосостояния Эстонии – инвестиции в глобальную конкурентоспособность в форме структурного сдвига в направлении экспорта и инвестиций, что повысило бы ее долгосрочный потенциал роста.

В макроэкономическом обзоре банка Danske также отмечаются высокие показатели роста эстонской экономики за первый квартал. По оценке банка, в следующие кварталы темпы роста основных компонентов ВВП несколько замедлятся, но по итогам текущего года национальная экономика вырастет на 3,2%, а в 2018 году — на 2,9%.

Рост опережает прогнозы

В первом квартале 2017 года ВВП Эстонии увеличился на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, почти вдвое опередив прогнозы на текущий год. Таких быстрых темпов роста экономики в Эстонии не было с 2012 года.

Большинство ранее опубликованных экономических прогнозов предсказывали в текущем году рост на уровне 2,4-2,5%.

В 2016 году экономика Эстонии выросла на 1,6%, что также превысило прогнозы и было оценено аналитиками как хороший показатель, хотя он и остался ниже среднеевропейского уровня.