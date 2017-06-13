Комиссия Рийгикогу советует правительству подготовиться к переходу профцентров на систему 60/40

Комиссия Рийгикогу по культуре представила правительству предложения для развития профессионального образования Эстонии. Депутаты рекомендуют создать новую систему финансирования профобразования, заняться переобучение педагогов, мотивировать учеников общеобразовательных школ и гимназий поступать в профцентры, а так же необходима опорная система для русских профцентров, которые с 2020 году должны 60% предметов преподавать на эстонском языке.

Комиссия по культуре советует правительству разработать новую модель финансирования, которая мотивировала бы профессиональные школы постоянно улучшать учебные результаты и обеспечила бы стабильность. Также следует разработать учет рабочей нагрузки преподавателей по специальности, который соответствовал бы реальным объемам работы. Согласно предложениям комиссии по культуре, также необходимо обеспечить профессиональным школам обучение преподавателей по специальности и новое поколение преподавателей.

Комиссия по культуре также советует активнее представлять ученикам основной школы и гимназии профессиональное образование как карьерный выбор, создать всеохватывающую программу для поддержки учеников с ограниченными возможностями и обеспечить учебные материалы, соответствующие учебной программе.

Комиссия по культуре также считает необходимым сформулировать ожидания государства в отношении предприятий, которые предлагают места для практики, и найти возможности для увеличения количества молодежи, задействованной в практике.

Поскольку с 2020 года в учебных программах профессионального образования с русским языком обучения 60% обучения должно проходить на эстонском языке, комиссия по культуре советует правительству разработать опорную систему для таких школ и их учеников.

По словам председателя комиссии по культуре Ааду Муста, комиссия считает важным, чтобы правительство подходило к дальнейшему развитию профессионального образования системно. "Ответственность за организацию профессионального образования раздроблена между разными министерствами, подведомственными им учреждениями, целевым учреждением Kutsekoda, Кассой по безработице, Оборонительными войсками и другими учреждениями. Между этими учреждениями, профессиональными школами, местными самоуправлениями и предпринимателями необходимо более тесное сотрудничество, чтобы обеспечить современную организацию учебы, соответствующую ожиданиям общества", – сказал Муст.

Муст добавил, что комиссия считает необходимым создать всеохватывающую программу по организации, управлению и финансированию профессионального и общего образования.

По оценке заместителя председателя комиссии по культуре Лайне Рандъярв, при разработке учебных программ профессионального образования и планировании учебных мест следует учитывать меняющуюся экономическую среду. Среди прочего следует учитывать нужды малых и средних предприятий, а также региональные особенности.

"Учебные программы следует изменить, чтобы они были ориентированы на результат. Также в программы следует интегрировать учебный обмен как учеников, так и учителей, чтобы они могли ознакомиться с другими профессиональными школами в Эстонии и за рубежом", – сказала Рандъярв.