Порошенко освободил от должности посла Украины в Эстонии ({{commentsTotal}})
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об освобождении Виктора Крыжановского от должности посла Украины в Эстонской Республике.
Соответствующий указ №160/2017 был опубликован на сайте главы государства.
Крыжановский был назначен послом Украины в Эстонии президентом Виктором Януковичем в 2010 году. В январе 2011-го Крыжановский передал верительные грамоты тогдашнему президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу.
До назначения в Эстонию Крыжановский служил специальным представителем Украины в Приднестровье
Редактор: Виктор Сольц