Еще одна семья беженцев вовремя не вернулась из Европы в Эстонию

Во вторник еще одна семья беженцев из пяти человек, доставленная в Эстонию в рамках программы программы перераспределения беженцев по странам ЕС, превысила разрешенное время нахождения за пределами Эстонии.

Эта семья была доставлена в Эстонию в августе прошлого года и поселена в Тарту. В среду максимально допустимый срок пребывания вне страны превысит еще одна семья беженцев из пяти человек, которая прибыла в Эстонию в сентябре и была поселена в Раквере, сообщила 13 июня руководитель отдела политики международной защиты в Министерстве социальных дел Трийн Рааг.

По ее словам, к настоящему времени 90-дневный срок отлучки из Эстонии превысили четыре семьи общей численностью 21 человек. На данный момент за пределами Эстонии находятся еще 11 семей беженцев общей численностью 50 человек, которые пока не превысили разрешенный срок отлучки из Эстонии. Таким образом, на данный момент за пределам Эстонии находится 71 доставленный ранее по квоте ЕС беженец.

В рамках миграционной программы ЕС в Эстонию были направлены и размещены 150 человек.

В соответствии с достигнутым в ЕС соглашением двухлетняя квота Эстонии составляет 550 военных беженцев, перемещаемых из Греции, Италии и Турции.