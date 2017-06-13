Тойво Суурсоо и Илья Кричевский стали помощниками главного тренера сборной Эстонии по хоккею

Главный тренер сборной Эстонии по хоккею Спирос Анастасиадис определился со своими помощниками. Ими стали Тойво Суурсоо, Илья Кричевский, Мярт Ээрме и наставник вратарей Янне Пеккаринен.

Ээрме и Пеккаринен находились на этих должностях и при предыдущем главном тренере - финне Юсси Тупамяки.

Спирос Анастасиадис и его четыре помощника будут в новом сезоне руководить как взрослой командой страны, так и молодежными (U-20 и U-18) сборными.

Тойво Суурсоо - один из самых известных эстонских хоккеистов. Уроженец Таллинна выступал за такие клубы, как российские "Крылья Советов" (1993-1996) , "Нефтехимик" (2003-2004) и "Амур" (2006-2007), белорусский "Керамин" (2008), финский ТПС (1996-1998), шведские "Мальме Редхоукс" (1999-2000, 2002-2004) и "Лулео" (2001-2002).

В 1994 году Суурсоо стоял на драфте в НХЛ. Он был выбран клубом "Детройт Ред Уингз". Однако дебютировать в НХЛ форварду сборной Эстонии так и не удалось. В 2013-м Суурсоо завершил карьеру игрока. Последним клубом нападающего был норвежский "Конгсвингер Кингс". В нем Суeрсоо исполнял роль играющего тренера. 1 марта 2016 года Суурсоо был назначен главным тренером эстонского хоккейного клуба "Пантер", однако в сезоне 2016/17 эта команда отказалась от участия в чемпионате Эстонии.

Илья Кричевский ранее выступал за сборную Эстонии и нарвский клуб "Паэмурру", после чего стал работать в этой команде молодежным тренером.

В апреле стало известно, что сборную Эстонии возглавит 32-летний канадец с греческими корнями Спирос Анастасиадис. В последнее время он возглавлял одну из студенческих команд в Канаде, а ранее успел поработать в том числе с молодежной сборной Южной Кореи, с которой в 2015 году приезжал в Таллинн.