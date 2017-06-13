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Сеэдер надеется, что Тынисте поможет следствию разобраться в мошенничестве с недвижимостью ({{commentsTotal}})

Министр финансов Тоомас Тынисте приносит должностную присягу.
Министр финансов Тоомас Тынисте приносит должностную присягу. Автор: valitsus.ee
Эстония
Эстония

Председатель партии "Союз отечества и Res Publica" (IRL) Хелир-Валдор Сеэдер выразил надежду, что новый министр финансов от IRL Тоомас Тынисте будет содействовать следственным органам, которые арестовали два принадлежащих министру объекта недвижимости по подозрению в мошенничестве.

"Я надеюсь, что следственные органы и суд установят истину и примут справедливые решения. В первую очередь, нужно этому содействовать. Я надеюсь, что Тоомас Тынисте будет всячески содействовать тому, чтобы следствие было тщательным, честным и установило всю правду", - цитирует Сеэдера во вторник новостной портал ERR.

Хотя подозрение в мошенничестве связано с использованием крупной субсидии от Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), глава IRL отметил, что возглавляемое Тынисте министерство финансов с этим напрямую не связано. "Министерство финансов не играет большой роли в этом процессе. Основной надзор за использованием средств PRIA осуществляет сам департамент, а затем Европейская комиссия. Поскольку средства PRIA в значительной степени поступают из бюджета Евросоюза, то и Еврокомиссия в значительной мере осуществляет над ними надзор", - пояснил Сеэдер.

Он добавил, что не видит необходимости для Тынисте брать на себя политическую ответственность и подавать в отставку. "Поскольку он не является подозреваемым или обвиняемым, а привлечен свидетелем в качестве третьей стороны, то я не вижу причины для этого", - сказал председатель IRL.

Как стало известно в понедельник, суд по просьбе прокуратуры арестовал два объекта недвижимости, принадлежащих министру финансов Тоомасу Тынисте, в связи с подозрением, что они были отремонтированы на полученные мошенническим путем средства от PRIA. Подозреваемым по уголовному делу проходит бизнес-партнер и шурин Тынисте Эрик Нигола. Сам Тынисте не является подозреваемым.

"Эрика Нигола подозревают в мошенничестве со льготами, которое состоит в том, что у PRIA обманным путем выманили почти полмиллиона евро", - сказала госпрокурор Эве Олеск.

Досудебное расследование по этому делу продолжается, а принадлежащее Тынисте акционерное общество признано третьим лицом в рамках уголовного дела.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердила Тоомаса Тынисте в должности министра финансов 12 июня.

Редактор: Андрей Крашевский

irlхелир-вальдор сеэдертоомас тынисте


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