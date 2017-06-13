Сеэдер знал об аресте недвижимости Тынисте до назначения его министром

До назначения Тоомаса Тынисте министром финансов председатель партии "Союз отечества и Res Publica" (IRL) Хелир-Валдор Сеэдер был проинформирован, что два принадлежащих Тынисте объекта недвижимости были арестованы по делу о мошенничестве при получении субсидии PRIA.

Сеэдер и Тынисте подтвердили это во вторник в интервью "Актуальной камере на эстонском языке".

Речь идет о недвижимости в Тырва и Вярска, которая принадлежала шурину Тынисте Эрику Нигола, а впоследствии перешла в собственность Тынисте в счет покрытия долга. После этого Тынисте сдал эти объекты в аренду Нигола, чтобы тот привел их в порядок.

"Эти здания привели в порядок, и я помогал своему, так сказать, родственнику привести эти здания в порядок", - сказал Тынисте.

Получив субсидию от Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), Нигола построил на одном объекте кафе и коммерческую недвижимость, а на втором - гостиницу.

Как стало известно в понедельник, прокуратура возбудила дело о нецелевом использовании полученных от PRIA средств в размере около полумиллиона евро, и суд по просьбе прокуратуры арестовал оба объекта.

"Эрика Нигола подозревают в мошенничестве со льготами, которое состоит в том, что у PRIA обманным путем выманили почти полмиллиона евро", - сказала госпрокурор Эве Олеск.

Сеэдеру было известно об аресте недвижимости

Давая согласие занять пост министра финансов, Тынисте сообщил об этой ситуации председателю своей партии. "Я сообщил, что два объекта недвижимости, которые принадлежат моему предприятию, арестованы, а мой родственник является подозреваемым", - сказал Тынисте.

Сеэдер подтвердил, что ему было заранее об этом известно. "Да, Тоомас Тынисте проинформировал меня, что в отношении принадлежащего его фирме объекта недвижимости, на который заключен договор аренды, ведется следствие, в котором он не является обвиняемым или подозреваемым, но он связан и привлечен в качестве третьей стороны и является свидетелем по этому процессу. Столько мне было об этом известно, и в таком объеме Тоомас Тынисте меня об этом заранее проинформировал", - сказал глава IRL.

Не является препятствием для назначения министром

Поскольку Тынисте ни в чем не подозревают и не обвиняют, Сеэдер не считает, что эта ситуация мешает ему быть министром финансов. Тынисте также подтвердил, что не видит здесь конфликта интересов.

Ранее во вторник Сеэдер выразил надежду, что Тынисте будет сотрудничать со следствием. "Я надеюсь, что следственные органы и суд установят истину и примут справедливые решения. В первую очередь, нужно этому содействовать. Я надеюсь, что Тоомас Тынисте будет всячески содействовать тому, чтобы следствие было тщательным, честным и установило всю правду", - сказал он.

Глава IRL также пояснил, что хотя подозрение в мошенничестве связано с использованием крупной субсидии PRIA, возглавляемое Тынисте министерство финансов с этим напрямую не связано. "Министерство финансов не играет большой роли в этом процессе. Основной надзор за использованием средств PRIA осуществляет сам департамент, а затем Европейская комиссия. Поскольку средства PRIA в значительной степени поступают из бюджета Евросоюза, то и Еврокомиссия в значительной мере осуществляет над ними надзор", - пояснил Сеэдер.

Он добавил, что не видит необходимости для Тынисте брать на себя политическую ответственность и подавать в отставку. "Поскольку он не является подозреваемым или обвиняемым, а привлечен свидетелем в качестве третьей стороны, то я не вижу причины для этого", - сказал председатель IRL.

Следствие продолжается

Досудебное расследование по этому делу продолжается, а принадлежащее Тынисте акционерное общество признано третьим лицом в рамках уголовного дела.

По словам Тынисте, возбуждение дела стало для него большой неожиданностью, и суть обвинения ему неизвестна. "Это выяснится, когда окончательное обвинение предъявяет связанным (с этим лицам)", - сказал он.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердила Тоомаса Тынисте в должности министра финансов 12 июня.