Еврокомиссия начала расследование против Польши, Венгрии и Чехии за отказ принять беженцев

Европейская комиссия (ЕК) начала официальную процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии, Польши и Чехии за отказ принимать беженцев по квотам ЕС.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, распространенном во вторник, 13 июня, передает ТАСС.

"Еврокомиссия приняла решение открыть процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии, Польши и Чехии за невыполнение решения (Совета ЕС - прим. ред.) по расселению беженцев", - говорится в заявлении.

Результатом этой процедуры могут стать крупные денежные штрафы для стран-нарушителей. В качестве самой суровой меры наказания, которая, впрочем, еще ни разу не применялась, эти государства могут быть лишены права голоса в Совете ЕС.

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о расселении по своей территории 160 000 из находившихся на тот момент в Греции и Италии беженцев из Африки. Квоты распределялись пропорционально населению остальных стран ЕС и ряду других факторов. Польша обязалась тогда принять 7000 человек, Чехия — 1600, Венгрия — 1300, Словакия — 900 человек.

В настоящее время против выполнения миграционных квот выступают все страны "Вишеградской группы" — Венгрия, Польша, Словакия и Чехия. Еврокомиссия с начала года ведет с ними переговоры, надеясь урегулировать проблему во внесудебном порядке, но результатов не добилась.

За последние два года Польша и Венгрия не приняли ни одного мигранта, Чехия взяла 12 человек, Словакия — 16. Основным критерием для начала дисциплинарных действий в отношении трех стран "Вишеградской группы" стал их отказ брать на себя любые обязательства по приему беженцев по квотам за последние 12 месяцев.

Словакия смогла избежать этой ситуации, поскольку объявила о готовности принять ограниченное число мигрантов. Между тем общее число беженцев, прибывших в страны ЕС в 2015-2016 гг., превышает 2,5 млн человек.