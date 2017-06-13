Шпажист Николай Новоселов стал бронзовым призером чемпионата Европы

На проходящем в Тбилиси чемпионате Европы по фехтованию эстонский шпажист Николай Новоселов завоевал бронзовую медаль.

После выхода из группы 37-летний Новоселов одолел голландца Тристана Тулена, румына Алина Сбарцию, венгра Андраса Редли и француза Даниэля Жерана.

В полуфинале Новоселов уступил французу Яннику Борелю (10:15), который в итоге и выиграл чемпионат Европы

Стен Прийнитс дошел до 1/8 финала, где был вынужден признать преимущество все того же Бореля.

До 1/16 финала дошел Юри Сальм, уступивший как раз Прийнитсу.

Пеэтер Турнау сошел с дистанции в 1/32 финала.

Индивидуальный турнир у женских шпажисток состоится 15 июня. Эстонию в Тбилиси представляют Ирина Эмбрих, Юлия Беляева, Эрика Кирпу и Кристина Кууск.

Медали в командных соревнованиях будут разыграны 16 и 17 июня.