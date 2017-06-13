Партс возглавил команду аудиторов по расследованию действий Еврокомиссии по борьбе с коррупцией

Представитель Эстонии в Европейской счетной палате Юхан Партс начнет отвечать за работу аудиторов счетной палаты, в задачу которых входит выяснять, каким образом Европейская комиссия управляет рисками, угрожающими расходной части бюджета Европейского Союза.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Счетной палаты, отметив, что аудит сосредоточен на предотвращении и расследовании случаев мошенничества, при этом свой вклад вносят общественные организации, ученые, представители Европола и Евроюста.

Как выяснилось в ходе проведенного в 2015 году Евробарометром исследования на тему восприятия коррупции в ЕС, 71% опрошенных заявил, что случаи мошенничества встречаются "достаточно часто" и 60% респондентов отметили, что коррупция является "важной проблемой институтов Европейского Союза".

Это свидетельствует о том, что, в сравнении с экспресс-опросом Евробарометра 2008 года, когда на два этих вопроса утвердительно ответили 54 и 44 процента соответственно, коррупция в институтах ЕС существенно возросла за это время.

По словам Партса, эти данные указывают на то, с какой степенью серьезности наши граждане относятся к проблеме мошенничества. "Мы не можем объяснить это просто тем, что они не в курсе. Единственным решением проблемы является создание системы упреждения мошенничества в ЕС, с помощью которой можно результативно предотвращать, раскрывать и расследовать случаи коррупции, привлекать виновных к ответственности", - отметил Партс.

В 2015 году Еврокомиссии сообщили о случаях подозрения в коррупции на общую сумму 560 млн евро, что составляло на тот момент 0,4% платежей, осуществляемых из бюджета ЕС. При этом аудиторы предостерегают, что большая часть случаев мошенничества остается нераскрытой и касающиеся их данные не переданы.

Отчет аудиторов должен быть подготовлен в 2018 году.

Партс в 2003-2005 годах был премьер-министром Эстонии, в 2007-2014 годах министром экономики и коммуникаций, в 1998-2002 годах государственным контролером.

Коллегия Европейской счетной палаты в январе этого года утвердила Юхана Партса членом пятой аудиторской группы, в ведении которой находится контроль сферы финансирования и административного управления ЕС. Срок его полномочий истекает в декабре 2022 года.